В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома одержал крупную победу над финским «Йокеритом» со счетом 4:1.

В составе армейцев дубль оформил Владимир Ткачев, который отличился на 26-й минуте с передачи Йори Лехтеря и на 38-й минуте с передач Данилы Галенюка и Игоря Ожиганова. Еще по шайбе забросили Василий Токранов с передач Василия Глотова и Евгения Кетова на 24-й минуте и Евгений Кетов с передач Ильи Каблукова и Владимира Ткачева на 58-й минуте.

Единственный гол у финнов забил Петри Контиола с передачи Виктора Лоова на 44-й минуте встречи.

После 49 матчей команда Алексея Кудашова идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 69 очков. Подопечные Лаури Марьямяки занимают четвертую строчку на Западе с 65 баллами, сыграв на один матч меньше.