В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА дома одержал разгромную победу над «Сочи» со счетом 6:1.

В составе армейцев дубль оформил Антон Слепышев, который отличился на 41-й минуте с передач Кирилла Капризова и Марио Кемпе и на 50-й минуте с передач Кирилла Капризова и Никиты Нестерова. Также две шайбы забросил Константин Окулов, забивший на 48-й минуте с передачи Максима Шалунова и на 56-й минуте с передачи Мэта Робинсона. Еще по шайбе забросили Сергей Толчинский с передачи Александра Попова на 3-й минуте и Никита Нестеров в большинстве с передачи Антона Слепышева на 51-й минуте.

Единственный гол сочинцев забил Андрей Алтыбармакян с передач Давида Рундблада и Степана Старкова на 59-й минуте встречи.

Отметим, после этой победы команда Игоря Никитина обеспечила себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.