Российский боец UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал о своих планах.

По словам Яна, он хочет подраться за пояс, но готов к разным исходам и спокойно относится к этой ситуации. Россиянин отметил, что бьется в UFC полтора года, в его активе шесть побед, что является самой большой серией в легчайшем дивизионе.

«Даже если не дадут титульный бой сейчас, хочу, чтобы следующий бой был претендентский со стопроцентной гарантией, может быть, возглавить какой-то турнир», — сказал Ян, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Петр Ян одержал победу нокаутом над 40-летним американцем Юрайей Фэйбером. Бой проходил в рамках мэйнкарда UFC 245.

Ранее Ян поделился мнением о возможном бое против Ти Джея Диллашоу. По словам Яна, Диллашоу — интересный боец и большое имя в США. Россиянин думает, что в будущем его бой с Диллашоу возможен.