В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подольский «Витязь» дома одержал победу над минским «Динамо» со счетом 5:1.

В составе подольчан по шайбе забросили Павел Варфоломеев с передачи Якуба Ерабека на 7-й минуте, Иван Ларичев с передачи Павла Чернова на 11-й минуте, Вилле Лаюнен в большинстве с передачи Алексея Бывальцева, Павел Чернов с передач Куинтона Хаудена и Павла Воробья на 40-й минуте и Данила Моисеев с передачи Даниила Пыленкова на 48-й минуте.

Единственный гол в составе минчан забил Евгений Дадонов с передач Вячеслава Грецкого и Ивана Дроздова на 57-й минуте встречи.

После 48 матчей команда Михаила Кравеца идет на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 55 очков. Подопечные Крэйга Вудкрофта занимают 12-ю строчку Запада с 32 баллами, сыграв на один матч больше.

Отметим, эта встреча стала третьей подряд, которую минчане проигрывают со счетом 1:5. Ранее «Динамо» уступило ЦСКА и «Спартаку». Кроме того, 7 января минчане с тем же счетом проиграли «Куньлуню».