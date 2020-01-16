Американский боец UFC Хорхе Масвидаль рассказал, с кем для него было бы предпочтительнее провести следующий поединок.

По словам Масвидаля, если он сможет получить бой с Макгрегором, то это будет один из самых больших поединков в истории. Однако боец отметил, что если ему предложат одинаковую сумму за Конора и Усмана, то Масвидаль выберет Усмана, так как, как заявил Масвидаль, очень хочет разбить ему лицо.

Обладатель титула BMF добавил, он сомневается, что такое произойдет.

«Бой с Конором – это всегда более жирный чек, а я здесь для того, чтобы зарабатывать деньги. У меня осталось ровно три года. В 2023 году я уйду из спорта», – сказал Масвидаль, слова которого приводит Sports.ru.

Отметим, Масвидаль нокаутировал Бена Аскрена коленом за пять секунд на турнире UFC 239. Нокаут стал самым быстрым в истории UFC. Масвидаль, помимо быстрой победы над Аскреном, в 2019 году одолел Даррена Тилла и Нэйта Диаза, завоевав пояс BMF.