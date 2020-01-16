Сестра фаната «Зенита» Артура Данилова, осужденного за удар сотрудника ОМОНа, рассказала, что генеральный директор клуба Александр Медведев написал ходатайство с просьбой смягчить наказание.

По словам сестры Данилова, помимо того, что «Зенит» предоставил адвоката, было неожиданным увидеть на суде работника службы безопасности сине-бело-голубых. Она рассказала, что, когда ему дали слово, он предоставил ходатайство от генерального директора «Зенита» Александра Медведева, чего Данилов и его семья даже не знали. Оказалось, что гендиректор написал ходатайство с просьбой смягчить наказание.

«Я думаю, это немаловажный фактор. Мальчик в суде – это одно, а мальчик с представителем «Зенита», письмом и таким адвокатом – это другое», — сказала сестра фаната, слова которой приводит Sport24.

Напомним, Артур Данилов, ранее осужденный на один год и восемь месяцев колонии-поселения за удар сотрудника ОМОНа, будет отбывать наказание условно. Состоялось апелляционное слушание по делу Данилова, на процесс «Зенит» предоставил фанату хорошего адвоката, в результате его срок заменили на условный.