«Зенит» заинтересован в казастанском полузащитнике, Туктамышева будет комментировать на чемпионате Европы по фигурному катанию, а Сергей Прядкин переизбран на новый срок в качестве главы РПЛ. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Полузащитник сборной Казахстана отправился на просмотр в «Зенит»

Бывший полузащитник «Кайрата» Бауыржан Исламхан, ныне пребывающий в статусе свободного агента, может стать игроком чемпионата России.

Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подтвердила, что будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию на Первом канале.

Прядкин досрочно переизбран президентом РПЛ еще на пять лет

Президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал, что его досрочно переизбрали на новый срок.

Большинство клубов — за расширение РПЛ. Против только «Зенит» и «Спартак»

Большинство представителей клубов российской премьер-лиги во время заседания общего собрания выступило за расширение чемпионата России с 16 до 18 команд.

Фуркад выиграл спринт в Рупольдинге, Логинов — 11-й

На пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) завершилась мужская спринтерская гонка. Победу одержал представитель Франции Мартен Фуркад, не допустивший ни одного промаха на огневых рубежах.

«Химки» одолели «Реал», Швед оформил дабл-дабл

В матче 20-го тура Евролиги подмосковные «Химки» одержали победу над мадридским «Реалом» со счетом 102:94 (25:21, 30:23, 25:25, 22:25).

СКА разгромил «Йокерит» благодаря дублю Ткачева

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома одержал крупную победу над финским «Йокеритом» со счетом 4:1.

ЦСКА забил шесть голов «Сочи» и вышел в плей-офф Кубка Гагарина

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА дома одержал разгромную победу над «Сочи» со счетом 6:1.