В Рупольдинге (Германия) продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 17 января, состоится женская эстафетная гонка. Спортсменки выйдут на старт в 16:30 по московскому времени.

Ранее старший тренер сборной России Виталий Норицын объявил состав сборной на эстафету. Начнет гонку Евгения Павлова, второй этап будет бежать Ирина Старых, третий побежит Кристина Резцова, а завершать эстафету будет Екатерина Юрлова-Перхт.

Норицын добавил, что было принято решение дать эмоциональный тайм-аут Ларисе Куклиной и Светлане Мироновой. Тренер считает, что спортсменкам нужно собраться с мыслями.

Отметим, мужская эстафетная гонка состоится 18 января и начнется в 16:15 по московскому времени. В последний день, 19-го числа, будут проходить гонки преследования среди женщин (14:15 мск) и мужчин (16:30 мск).