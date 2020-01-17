В Германии продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 17 января, в Рупольдинге состоится женская эстафетная гонка, спортсменки выйдут на старт в 16:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

В составе российской команды первый этап будет бежать Евгения Павлова, которая прибыла в Рупольдинг специально для участия в эстафете. Второй этап доверили Ирине Старых, чтобы дать эмоционально отдохнуть Ларисе Куклиной и Светлане Мироновой после неудачных выступлений. На третьем этапе побежит Кристина Резцова, финишировать будет восстановившаяся после болезни Екатерина Юрлова-Перхт.

Мужская эстафетная гонка состоится в субботу, 18 января.