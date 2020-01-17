Баскетбольные клубы «Зенит» и «Валенсия» встретятся в Санкт-Петербурге в рамках 20-го тура Евролиги. Игра будет проходить на стадионе «Сибур Арена» сегодня, 17 января, и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч в прямом эфире можно будет посмотреть здесь.

Петербуржцы, получившие «уайлд кард» от организаторов Евролиги, проводят дебютный сезон в рамках турнира. Пока что он складывается неудачно: подопечные Джоана Плазы идут на предпоследнем месте турнирной таблицы, выиграв лишь шесть матчей из девятнадцати.

В январе «Зениту» удалось прервать серию неудач и одержать две победы подряд — над «Химками» в гостях и над «Басконией» дома.

«Валенсия» идет на девятом месте таблицы, имея 27 очков. В предыдущем матче испанцы также справились с «Химками», но до этого уступили греческому «Олимпиакосу».