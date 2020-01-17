«Вашингтон Кэпиталз» на своей арене обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:2.

В матче принял участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, он оформил хет-трик. В первом периоде он открыл счет, затем удвоил преимущество хозяев, а в концовке встречи установил итоговый результат. Ещё под одной шайбе в составе победителей забросили Карл Хагелин и Якуб Врана.

Российский форвард Евгений Кузнецов провел на льду 17 минут 55 секунд и завершил матч с показателем полезности «+1». Ворота защищал Илья Самсонов, он совершил 32 сейва.

За «Нью-Джерси» сыграл россиянин Никита Гусев, он провел на площадке 15 минут 2 секунды, его показатель полезности составил «-1».