Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию для Первого канала.
«Я буду вести репортажи с чемпионата Европы», — сообщила Тарасова, слова которой приводит РИА Новости.
Напомним, вчера, 16 января, стало известно, что комментировать соревнования также будет чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, которая не отобралась в команду для участия в турнире.
Женскую сборную России представят три ученицы Этери Тутберидзе, завоевашие награды на чемпионате России в Красноярске. С первого места в команду попала Анна Щербакова, со второго — Алена Косторная, с третьего — Александра Трусова.
Накануне Туктамышева сообщила, что не будет комментировать женское катание. Став четвертой на чемпионате России, она попала в список запасных.
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