Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию для Первого канала.

«Я буду вести репортажи с чемпионата Европы», — сообщила Тарасова, слова которой приводит РИА Новости.

Напомним, вчера, 16 января, стало известно, что комментировать соревнования также будет чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, которая не отобралась в команду для участия в турнире.

Женскую сборную России представят три ученицы Этери Тутберидзе, завоевашие награды на чемпионате России в Красноярске. С первого места в команду попала Анна Щербакова, со второго — Алена Косторная, с третьего — Александра Трусова.

Накануне Туктамышева сообщила, что не будет комментировать женское катание. Став четвертой на чемпионате России, она попала в список запасных.