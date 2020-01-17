Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе огласила состав на этап Кубка мира в чешском Нове Место, который будет проходить 18 и 19 января.

За мужскую сборную России выступит лидер команды Александр Большунов, пропустивший спринтерский этап в Дрездене. Также на старт выйдут Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Александр Бессмертных, Ермил Вокуев и Алексей Червоткин. Сергей Устюгов пропустит этап, так как восстанавливается после болезни.

У женщин в состав команды вошла Наталья Непряева, также пропустившая гонки в Дрездене. Помимо неё, в Нове Место выступят Анна Жеребятьева, Нина Дуботолкина, Лидия Дуркина, Христина Мацокина и Екатерина Смирнова.

Напомним, 18 января состоятся коньковые гонки с раздельного старта, 19 января — гонки преследования.