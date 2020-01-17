Российский теннисист Евгений Донской пробился в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии. Он одержал победу над представителем Хорватии Виктором Галовичем со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

За право сыграть в основной сетке турнира Донской поборется с египтянином Мохамедом Сафватом.

Также продолжается квалификационная стадия у женщин. Во втором раунде отбора россиянка Наталья Вихлянцева оказалась сильнее представительницы Болгарии Изабеллы Шиниковой, матч завершился со счетом 6:2, 6:3. В финале квалификации она встретится со словенкой Каей Юван.

Ещё одна россиянка Анна Калинская одержала победу над румынкой Ларой-Иоаной Паар — 6:4, 7:6 (7:3). Её следующей соперницей станет китаянка Ван Синьюй. Варвара Грачева выбила из борьбы Ольгу Данилович из Сербии и встретится со шведкой Юханной Ларссон.

Матчи основной сетки стартуют 20 января.