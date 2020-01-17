Олимпийский чемпион Александр Легков рассказал, примут ли участие в его лыжной гонке Сергей Устюгов и Наталья Непряева. «Гонка Легкова» в подмосковном Пересвете будет проходить одновременно с североамериканскими этапами Кубка мира.

«Они ожидаются, но не будем раскрывать всех секретов. Будем надеяться, что все, что запланировали, сможем осуществить», — сказал Легков, слова которого приводит Sport24. Он подчеркнул, что приятные сюрпризы будут в любом случае.

Также Легков отметил, что нет никакой связи между тем, что его гонка и тур в Северной Америке будут проходить в одно время. «Мне не хочется пиариться на этой истории, самое главное – устроить крутой праздник для детей», — подчеркнул экс-спортсмен.

Он добавил, что всегда поддерживает Устюгова, поэтому спортсмен сам решит, куда он поедет. «Если к этому времени он будет бороться за Кубок мира, то это даже не оговаривается, он просто будет обязан поехать в Америку», – отметил Легков.