Болгарский боксёр Кубрат Пулев подтвердил, что в мае 2020 года проведет бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии IBF с британцем Энтони Джошуа.

Поединок будет проходить в Стамбуле (Турция) на стадионе футбольного клуба «Бешикташ». Точная дата боя пока не уточняется.

Напомним, 7 декабря Джошуа провел бой реваш с американцем мексиканского происхождения Энди Руисом и завоевал титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), WBO и IBF. Первый поединок между спортсменами состоялся летом минувшего года, тогда победу сенсационно одержал Руис.

30-летний Джошуа провел 24 поединка, в 23 из них одержал победы (в том числе 21 нокаутом). В его пассиве всего одно поражение. На счету 38-летнего Пулева 28 побед, 14 их них — нокаутом. Спортсмен проиграл один бой.