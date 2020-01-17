Российский блогер Кирилл Терешин, известный под псевдонимом «Руки-Базуки», вернулся в октагон после операции. В конце минувшего года у него воспалились бицепсы — чтобы избежать ампутации, потребовалось экстренное хирургическое вмешательство.

Несмотря на это, руки Терёшина по-прежнему огромные: он подчеркнул, что каждая весит по 3 кг. Вернувшись после операции, «Руки-Базуки» провел бой с бывшим заключенным Геннадием Беззубиковым, известным как Гена Собака. Он провел в заключении больше 10 лет, а после освобождения стал героем проекта Youtube-канала True GYM «Из зека в человека», в рамках которого занялся спортом.

Бой между «Руками-Базуками» и Геной Собакой прошел в октагоне, но по правилам бокса. Регламент оказался очень щадящим: соперники провели один трехминутный раунд. Сначала они действовали осторожно, потом Терешин ринулся в атаку и провел многоударную комбинацию. Однако Гена Собака выстоял.