Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал о подготовке к весенней части сезона и о своих впечатлениях от игры за петербургский клуб.

На данный момент «сине-бело-голубые» проводят первый тренировочный сбор в Катаре, впереди их ждет полтора месяца работы. Осорио отметил, что это не первый продолжительный сбор в его карьере, он уже проходил подобное в «Саморе» и «Порту».

Защитник подчеркнул, что на данном этапе важно хорошо поработать и набрать форму. По мнению Осорио, необходимо сохранять концентрацию, чтобы не потерять отрыв в чемпионате России.

Футболист оценил первые полгода, проведенные в составе петербуржцев. «Зенит» — большой клуб. Самое главное, что я здесь искал и получил, — это возможность проявить себя. Так что оценю достаточно позитивно», — сказал Осорио, слова которого приводит пресс-служба команды.