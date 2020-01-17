Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в финал турнира в Хобарте (Австралия). В полуфинале она встречалась с представительницей Китая Чжан Шуай и потерпела поражение в двух сетах со счетом 3:6, 4:6.

Спортсменки провели на корте 1 час 6 минут, за это время Кудерметова трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не сделала ни одного брейка. Китаянка записала на свой счет три эйса, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта из двух возможных.

В финале турнира Шуай встретится либо с британкой Хитер Уотсон, прошедшей через квалификацию, либо с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, получившей третий номер посева.

Действующей чемпионкой турнира в Хобарте, призовой фонд которого составляет 275 тысяч долларов, является американка Софья Кенин.