Виктор Юрлов, отец и личный тренер российской биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт, рассказал, как спортсменка готовилась к сезону.

Он сообщил, что Юрлова-Перхт тренировалась отдельно от команды, однако шла плотная работа с Виталием Норицыным. Юрлов пояснил, что биатлонистка живет в Австрии на высоте 850 метров, где есть спортивные объекты, подходящие для тренировок.

«Зачем искать что-то другое? Можно сказать, что высота тренирует человека», — сказал Юрлов, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Он также сообщил, что у Екатерины нет российских спонсоров. «Немного помогает австрийское хлебобулочное предприятие», — сказал Юрлов и пояснил, что спортсменка получает призовые, если занимает высокие места на соревнованиях. Если же результат оказывается не очень хорошим, биатлонистка получает оговоренную небольшую сумму.