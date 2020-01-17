Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева поделилась ожиданиями от женской эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

По мнению Зайцевой, прогнозировать результат эстафеты легче, так как это командная дисциплина. Она уверена, что в тройку лидеров попадут сборные Швеции, Норвегии и Италии.

Зайцева отметила, что норвежки сейчас выглядят хорошо, несмотря на то что в спринте Марте Ульсбю-Ройселанн немного ошиблась на стрельбище. «Я думаю, что на эстафету она соберется и команду свою вытащит — она бежит последний этап», — сказала Зайцева, слова которой приводит «Рейтинг букмекеров».

При этом Зайцева предположила, что Норвегия уступит сборной Швеции. Экс-спортсменка не стала делать прогнозы относительно выступления сборной России.

Напомним, эстафетная гонка состоится сегодня, 17 января, в 16:30. За Россию побегут Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт. Прямая трансляция будет доступна здесь.