Нападающий «Зенита» Артем Дзюба показал, как готовится к весенней части сезона. На своей странице в «Инстаграме» форвард опубликовал видео с тренировки в зале.

На данный момент «Зенит» находится на сборе в Катаре. В рамках зимних тренировок «сине-бело-голубые» проведут пять товарищеских матчей. 21 января подопечные Сергея Семака встретятся с катарским «Аль-Увайнахом», 25 января — с «Зальцбургом». Следующие матчи состоятся в феврале: 1-го числа пройдут игра с люксембургским «Дюделанжем», 1-го — с «Кайратом», 22-го — с минским «Динамо».

«Зенит» ушел на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата России, после 19 туров петербуржцы набрали 45 очков. Ближайшим преследователем является «Краснодар», отстающий на десять баллов (35).