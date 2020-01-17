Пресс-служба казанского «Рубина» опубликовала видеоролик с тренировки команды на сборе в Турции. На видео новый главный тренер Леонид Слуцкий в шутливой манере общается со своими подопечными.

«Коновалов, ты хоть один гол забил на тренировке пока? Нет? А Кокора уже забил», — пошутил Слуцкий.

На данный момент «Рубин» занимает тринадцатое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков в 19 турах. Следующий официальный матч с участием «Рубина» состоится 1 марта, соперником станет «Тамбов».

Напомним, Слуцкий был назначен на пост главного тренера «Рубина» в декабре 2019 года, до этого он возглавлял голландский «Витесс». Специалист подал в отставку после того, как команда провела серию неудачных матчей.

Слухи связывали Слуцкого с греческим АЕКом, однако переход тренера не состоялся. Клуб хотел подписать контракт незамедлительно, в то время как Слуцкому требовалось время на размышление. В итоге он вернулся в Россию и подписал пятилетнее соглашение с «Рубином».