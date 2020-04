View this post on Instagram

Друзья! Мы будем очень рады видеть Вас на наших мастер классах в Японии в феврале! Присоединяйтесь, с нетерпением ждём встречи с Вами! ・Токио 6 Февраля ・Осака 8 и 9 Февраля ・TOKYO SKYTREE TOWN 11 Февраля.⛸❤️ 2月に日本に行きます! 皆さんとお会い出来る事をとても楽しみにしています。 ♦️フィギュアスケートレッスン♦️ ・2月6日(木)明治神宮外苑スケート場 https://www.eujapan.jp/figure-skating/master-classes-in-tokyo/ ・2月8日(土)大阪府立臨海スポーツセンター ・2月9日(日)大阪府立臨海スポーツセンター https://www.eujapan.jp/figure-skating/master-classes-in-osaka/ ♦️ファンミーティング♦️ ・2月11日(火・祝)東京ソラマチ https://www.eujapan.jp/figure-skating/fan-meeting/ お問合せ:info@eujapan.jp ⛸❤️. Academy of Champions by Ilinykh- Lipnitskaya】by olympic Champions in Figure Skating, Elena Ilinykh, Yulia Lipnitskaya, and Egor Britkov, Vladislav Tarasenko holds 【Master Classes in Figure Skating in Japan Vol.3】. This time Yulia Lipnitskaya, Egor Britkov and Vladislav Tarasenko come to Japan. ♦︎Lesson in Figure Skating♦︎ ・February 6 at Tokyo ・February 8 at Osaka ・February 9 at Osaka ♦︎Fan Meeting♦︎ ・February 11 at Tokyo Skytree Town This time it’s held supported by 【MIZUNO Corpotion】. We are looking forward to your coming! 😊✨