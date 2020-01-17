Российский биатлонист Евгений Гараничев, выступающий на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, оценил свою физическую форму.

«С каждым этапом сейчас в январе скорость приходит, но все равно кондиции не самые лучшие, еще есть над чем работать», — сказал Гараничев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Спортсмен отметил, что обычно он разбегается к февралю. Был только один сезон, когда получилось набрать форму к декабрьским стартам, отметил Гараничев. «А сейчас да, самочувствие пока не то, – рассказал Гараничев, — добавил биатлонист.

Напомним, в четверг, 16 января, состоялась мужская спринтерская гонка, Гараничев занял 53-е место. Он чисто отработал на «лёжке», но допустил два промаха на втором огневом рубеже.