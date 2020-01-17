Футбольный клуб «Тамбов» погасил задолженности перед бывшим главным тренером Александром Григоряном и экс-игроками Константином Гарбузом, Андреем Мурниным и Денисом Вавилиным.

В ближайшее время с клуба будет снят запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

«Все долги мы давно погасили. Сейчас юристы просто подали на погашение пенни. Там смешные цифры, которые мы погасим в ближайшее время», — заявил Худяков, слова которого приводит «Чемпионат».

На данный момент «Тамбов» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. После 19 туров чемпионата команда набрала 21 очко. «Тамбов» начнет весеннюю часть сезона матчем против казанского «Рубина», игра состоится 1 марта.