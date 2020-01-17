Российский биатлонист Евгений Гараничев объяснил свой провал в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Спортсмен занял 53-е место.

Гараничев безошибочно провел первый огневой рубеж, однако допустил два промаха на «стойке». По мнению спортсменка, он слишком быстро подошел к стрельбищу, из-за чего не смог сконцентрироваться и стал стрелять при высоком пульсе.

«В итоге не настроился, не понимал, что происходит и где я нахожусь. Нужно привыкать к этому рубежу», — сказал Гараничев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, победителем спринта стал француз Мартен Фуркад. Завтра, 18 января, в Рупольдинге состоится мужская эстафета. Пока неизвестно, будет ли Гараничев включен в состав российской команды.