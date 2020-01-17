Российская премьер-лига станет больше. Почти все клубы РПЛ проголосовали за то, чтобы увеличить количество команд — с 16 до 18. С какого сезона это решение вступит в силу, станет известно на следующем собрании.

Последний раз высший дивизион российского чемпионата разыгрывался 18-ю командами в 1997 году. Это было совершенно нищее для страны время, поэтому сократить количество клубов на передовой было решением разумным. Нижегородский «Локомотив», «Факел» и «Камаз» благополучно вылетели. А из первой лиги вошел один лишь «Уралан». Больше 20 лет высший эшелон чемпионата России существовал с 16 командами.

Между тем, в европейском футболе в топ-6 ведущих стран чемпионаты разыгрываются с турнирной таблицей из 18-20 команд. Клубы из этих лиг привыкли играть с календарем из плотного графика матчей и не парятся, когда с учетом еврокубков им приходится играть дважды в неделю.

Собственно, этот поинт и стал поворотным аргументом для руководителей наших клубов. Посмотрели они на последний еврокубковый клубный сезон, не увидели ни одной команды в весенней части Лиги Европы и Лиги чемпионов, поняли: надо что-то менять.

Дискуссия о том, расширять лигу или нет, базируется на двух полярных тезисах.

Расширять надо: российские команды привыкнут к плотности календаря, где один матч дышит в спину другому, и со временем приспособятся к тому самому еврокубковому графику с играми дважды в неделю.

Расширять не надо: большинство российских клубов имеют государственное обеспечение. У нас не будет достаточного количества инвестиций, чтобы финансово обеспечить столь масштабный праздник футбола.

Да, с одной стороны российским футболистам нужно развитие: привычка выжимать из себя больше сил, чем они делают это в спокойном режиме нынешней лиги. Глядишь, успеваемость наших клубов в еврокубках тем самым существенно повысится. Да и российских игроков с каждым годом становится больше — развивающиеся клубные академии ежегодно выпускают все больше и больше футболистов. Молодежи лучше играть в сильнейшей лиге.

Но с другой стороны, нет стабильности — каждый чемпионат появляются новости, что кто-то из команд может не доиграть сезон до конца. «Торпедо», «Томь», «Кубань», «Анжи», «Амкар», «Тосно», — все эти клубы в разные годы варились в поиске средств на зарплаты и перелеты, с большим трудом завершая сезон.

«Нам была поставлена задача увеличить интенсивность нашего чемпионата и изменить формат чемпионата. Все клубы проголосовали, чтобы игр было больше. Все понимают, что интенсивность и зрелищность должны быть больше. Теперь надо внимательно подойти к лицензированию клубов, в том числе ФНЛ и ПФЛ», – заявил Сергей Прядкин, дострочно выбранный президентом РПЛ еще на пять лет.

В итоге, российский футбол где-то пошел на риск, но выбрал развитие. Поглядим, как это скажется на экономической и футбольной составляющей.