Экипаж российского гонщика Андрея Каргинова, выступающего за команду «КАМАЗ-Мастер», выиграл общий зачет ралли-рейда «Дакар»-2020 в зачете грузовиков.

На последнем, 12-м этапе экипаж Каргинова показал лучшее время — 1:28,41. Его результат в общем зачете составил 46:33.36. Россиянин опередил своего товарища по команде Антона Шибалова, который по общему времени отстал на 42 минуты 26 секунд и занял второе место.

Замкнул тройку лидеров экипаж белоруса Сергея Вязовича из «МАЗа». Еще один представитель «КАМАЗ-Мастер» Дмитрий Сотников расположился на четвертой строчке, проиграв 2 часа 55 минут.

Для Каргинова эта победа стала второй, ранее он выигрывал «Дакар» в 2014 году. Каргинов вышел в лидеры гонки по итогам четвертого этапа и не отдавал первое место все оставшиеся восемь дней.