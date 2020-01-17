Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила уверенность в том, что сборная России останется без медалей на чемпионате мира.

Экс-спортсменка отметила, что спортсмены испытывают проблему со скоростью, так как им не хватает физподготовки. Биатлонисты ходом по дистанции проигрывают около двух минут, подчеркнула Резцова. Она добавила, что даже лидер команды Александр Логинов в этом сезоне сдал и бежит хуже, чем в прошлом году.

«Не хочу никого обидеть, но я думаю, нам нечего ловить на чемпионате мира с такими результатами. Будет сложно, потому что проигрыши огромные, и мы, кажется, даже не делаем никаких выводов», — сказала Резцова, слова которой приводит РИА Новости.

По ее мнению, в команде нарушилась система подготовки: сейчас вся работа направлена на стрельбу, из-за чего хромают остальные аспекты. Необходимо найти хороших тренеров по физподготовке, уверена Резцова.