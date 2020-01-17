Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о продлении контракта с РФС.

«После выхода сборной России на чемпионат Европы мой контракт с РФС автоматически пролонгирован до лета 2022 года», — сказал Черчесов, слова которого приводит ТАСС.

Специалист отметил, что есть один нюанс: чемпионат мира будет проходить в декабре, поэтому соглашение нужно будет продлить еще на полгода. Однако, по мнению Черчесова, это технический момент.

Тренер подчеркнул, что приоритетная задача тренерского штаба на данный момент — это качественная подготовка к чемпионату Европы и успешное выступление.

Напомним, сборная России вышла в финальную часть Евро-2020, заняв второе место в своей отборочной группе. Россияне не смогли обыграть только Бельгию, которая возглавила таблицу.