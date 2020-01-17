Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова станут самыми юными участницами чемпионата Европы, который 20 января стартует в австрийском Граце.

На момент начала соревнований Трусовой будет 15 лет и 7 месяцев, Щербаковой — 15 лет и 10 месяцев. На турнире выступит еще одна спортсменка, которой ещё не исполнилось 16 лет — представительница Израиля Нелли Иоффе. Она отпразднует день рождения 29 января, после окончания чемпионата Европы.

Напомним, помимо Трусовой и Щербаковой, женскую сборную России будет представлять еще одна воспитанница Этери Тутберидзе — Алена Косторная. Спортсменки отобрались в команду по спортивному принципу, заняв призовые места на чемпионате России.

Короткая программа женщин состоится в пятницу, 24 января, произвольная — 25-го.