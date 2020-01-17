Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику бывшего старшего тренера мужской сборной России по биатлону Владимира Аликина.

Ранее Аликин заявил, что Губерниеву «снесло крышу», он несет ерунду и мешает спортсменам. По мнению Губерниева, критики стало слишком много.

«Ну, из психоневрологического отделения – дело привычное, но теперь еще пациенты с тяжелой алкогольной зависимостью проснулись», — написал комментатор у себя в телеграм-канале.

Говоря о психоневрологическом отделении, Губерниев, по всей видимости, подразумевал четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова, с которым ведет словесную перепалку. По мнению Тихонова, Губерниеву не стоит трогать спортсменов после неудачных гонок.

На данный момент Губерниев работает на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Сегодня, 17 января, состоится женская эстафета.