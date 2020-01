View this post on Instagram

В отеле, в котором живут футболисты «Уфы» произошёл пожар😱 ⠀ В отеле, в котором проживает ФК «Уфа» на сборах, случился пожар. По предварительным данным, произошло короткое замыкание в сауне. ⠀ Подробностей о пострадавших и причинённом ущербе пока нет. ⠀ #кипр #фкуфа #уфимцы #рпл #пожар