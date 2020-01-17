"Уфа" после победы над "Зенитом" в 7 туре РПЛ сезона 2019/20. Фото: официальный сайт ФК "Уфа"

"Уфа" после победы над "Зенитом" в 7 туре РПЛ сезона 2019/20. Фото: официальный сайт ФК "Уфа"

Во время зимнего тренировочного сбора «Уфы» на Кипре произошло чрезвычайное происшествие. В отеле, в котором остановились игроки российской команды, случился пожар.

По предварительной информации, возгорание началось из-за короткого замыкания, которое произошло в сауне. Сведений о пострадавших и величине ущерба пока нет.

Напомним, «Уфа» ушла на зимний перерыв на седьмом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Подопечные Вадима Евсеева набрали 25 очков в 19 турах, от зоны еврокубков их отделяют девять баллов.

В первом матче после возобновления чемпионата «Уфа» на выезде встретится с «Краснодаром», игра состоится 1 марта на стадионе «ФК Краснодар» и начнется в 16:30 по московскому времени.