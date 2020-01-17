Во время зимнего тренировочного сбора «Уфы» на Кипре произошло чрезвычайное происшествие. В отеле, в котором остановились игроки российской команды, случился пожар.
По предварительной информации, возгорание началось из-за короткого замыкания, которое произошло в сауне. Сведений о пострадавших и величине ущерба пока нет.
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В отеле, в котором живут футболисты «Уфы» произошёл пожар😱 ⠀ В отеле, в котором проживает ФК «Уфа» на сборах, случился пожар. По предварительным данным, произошло короткое замыкание в сауне. ⠀ Подробностей о пострадавших и причинённом ущербе пока нет. ⠀ #кипр #фкуфа #уфимцы #рпл #пожар
Напомним, «Уфа» ушла на зимний перерыв на седьмом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Подопечные Вадима Евсеева набрали 25 очков в 19 турах, от зоны еврокубков их отделяют девять баллов.
В первом матче после возобновления чемпионата «Уфа» на выезде встретится с «Краснодаром», игра состоится 1 марта на стадионе «ФК Краснодар» и начнется в 16:30 по московскому времени.
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