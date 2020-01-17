Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, дала очередной комментарий по поводу конфликта с постановщиком ледовых шоу Ильей Авербухом.

По словам Рукдковской, Авербух использовал в своем проекте сильно измененную композицию Димы Билана «Держи», хотя не имел прав вносить корректировки в фонограмму. Рудковская подчеркнула, что с продюсером связывались юристы, но это не помогло.

«Вседозволенность, с которой Илья послал наших юристов в космос, поражает», — заявила Рудковская, слова которой приводит «Комсомольская правда». Рудковская добавила, что Авербух обещал убрать номер под песню Билана из своей программы, однако он не только остался, но и вышел в эфир Первого канала.

Теперь Рудковская намерена подать на Авербуха в суд, так как он, по ее словам, не захотел мирно решить ситуацию и извиниться. Она пригрозила хореографу штрафом в размерен 5 миллионов рублей.