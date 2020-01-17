Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин раскритиковал тренерский штаб команды.

По мнению Аликина, тренеры провели со спортсменами неправильную подготовку, поэтому должны признать свои ошибки, а не сваливать вину на сервисёров.

В частности, он остался недоволен включением молодого специалиста Артема Истомина в тренерский штаб.

«Цирк, это же пацан. Я его называю Гаврош, может только патроны подносить. Все люди смеются, я знаю. Издевательство какое-то», — заявил Аликин, слова которой приводит РИА «Новости».

Напомним, на данный момент мужская сборная России располагается на четвертом месте в зачете Кубка наций, женская команда идет пятой. Сегодня на этапе Кубка мира в Рупольдинге состоится женская эстафета, она начнется в 16:30.