Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен объяснил, почему пропустил многодневку «Тур де Ски».

По мнению Иверсена, не стоит выходить на старт, если ты готов не на 100 процентов, а на 98. «После гонки я сдал допинг-тест, и там обнаружилась повышенная концентрация белых кровяных телец. Я не мог контролировать то, что случилось», — заявил Иверсен, слова которого приводит Adressa.

Спортсмен выступит на этапе Кубка мира в чешском Нове Место, который стартует завтра, 18 января. Иверсен считает, что будет выглядеть немного тяжеловато, однако в целом чувствует себя хорошо.

Напомним, победителем «Тур де Ски» стал россиянин Александр Большунов, второе место занял его соотечественник Сергей Устюгов. Замкнул тройку лидеров норвежец Йоханнес Клэбо.