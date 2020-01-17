Илья Ковальчук восстал из пепла: когда все думали, что его карьера уже закатилась, она вдруг неожиданно перезапустилась в «Монреале».

В канадском клубе Ковальчука сходу начали использовать по назначению — решалой. Кови всегда играл хорошо, когда его использовали в ведущих звеньях. В «Монреале» ему такую возможность предоставили, увеличили его игровое время на 5 минут и дали большинство.

Форвард раскрепостился и стал получать удовольствие от хоккея. На график очко за игру вышел уже в седьмом матче. Тренер «Канадиенс» Жюльен доволен.

«Понятия не имею, что у него там произошло в «Лос-Анджелесе», у нас он делает отличную работу, набирая в среднем очко за матч. Создает голевые моменты, проводит хорошие смены. Сам может забить. Это то, что нам нужно», — заключил специалист.

Дубль бывшего форварда СКА в ворота «Филадельфии» позволил хоккеисту обойти по голам в НХЛ не кого-нибудь, а Павла Буре. Теперь у Ковальчука 439 шайб в северо-американской лиге. Трудно представить, сколько бы мог забить россиянин, не проведи он в КХЛ более пяти лет.

Сейчас Ковальчук работает на «Монреаль» — канадский клуб не попадает в плей-офф, но хочет туда проникнуть. Сам Ковальчук говорит, что он лишь один из солдатов, который выходит на лед помогать выигрывать матчи.

Однако шансов, что Илья закончит сезон в Монреале, не слишком много: у Ковальчука минимальный контракт, по которому точно будут делать предложения более сильные клубы на дедлайне переходов. Ковальчук же не скрывает, что хотел был бы побороться за Кубок Стэнли.