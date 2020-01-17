Юношеские Олимпийские игры в Швейцарии продолжаются, а биатлонный турнир уже позади: его практически в одну калитку выиграли россияне, завоевав шесть наград. Nevasport рассказывает о героях, которых вы пока не знаете в лицо.

Алёна Мохова

Безусловно, главным действующим лицом турнира стала 17-летняя Алёна Мохова, выигравшая три золотые медали из трех возможных — в спринте, индивидуальной гонке и смешанной эстафете. Алёна родилась в городе со звучным названием Бородино, где когда-то начинала свою карьеру легендарная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева.

Первые шаги в биатлоне Мохова делала под руководством Светланы Калиновской, а сейчас тренируется у Евгения Калиновского в «Академии биатлона». До ЮОИ в её активе не было международных побед, но на российских стартах Алёна уже заявила о себе. В 2017-м году девушка выиграла турнир на призы Медведцевой, год спустя победила на первенстве России, а потом стала лучшей на Спартакиаде учащихся.

Мохова приехала в Швейцарию в статусе фаворита и оправдала возложенные на неё надежды, выиграв с огромным отрывом — в индивидуалке, например, она привезла преследовательнице больше минуты.

Анастасия Зенова

Ещё одна звезда российской команды — Анастасия Зенова. Отобрать золото у своей соотечественницы она не смогла, но вернулась домой с двумя серебряными наградами — в спринте и смешанной эстафете. Настя является воспитанницей Гагаринской спортивной школы, она тренируется у Ольги Пчелкиной.

Несмотря на то, что выиграть юношескую Олимпиаду ей не удалось, наград в активе спортсменки уже достаточно, и все они — российские. Так, в 2016 году Зенова выиграла спринт-кросс на первенстве России, потом стала лучшей на «Призе памяти Романа Звонкова». В её копилке есть медали и с других турниров — например, с Кубка Росавтодора и «Приза памяти П. Ямалеева».

Денис Иродов

17-летний Денис Иродов тоже положил в копилку российской команды два серебра. В спринте он уступил только поляку Марцину Заволю, а в смешанной эстафете россияне проиграли Италии. Денис родом из республики Алтай, а тренирует его отец — Вадим Иродов.

На российских соревнованиях фамилия Иродова уже не раз появлялась на верхних строчках итоговых протоколов. Он одержал победы на «Кубке Богалий» и «Призе Виктора Маматова», а также стал лучшим на Кубке Урала, попутно выполнив норматив мастера спорта.

Олег Домичек

Олег Домичек завоевал на юношеской Олимпиаде одну личную медаль, но не простую, а золотую. Он выиграл индивидуальную гонку, хотя выступил отнюдь не идеально — допустил по одному промаху на двух рубежах подряд. Тем не менее, он смог не только финишировать первым, но и оторваться от серебряного призера на 14 секунд.

Вместе с товарищами по команде он вошел в состав на смешанную эстафету и завоевал серебро. В отличие от соотечественников, у него уже была медаль международных стартов: он стал победителем эстафеты на Международных спортивных играх «Дети Азии» на Сахалине. Как и Иродов, Домичек выигрывал «Кубке Богалий» и «Призе Виктора Маматова».

В биографии Олега есть интересный факт: параллельно с биатлоном спортсмен увлекался мотокроссом и мог сделать выбор отнюдь не в пользу зимнего вида. Однако Домичек решил остаться в биатлоне и, судя по всему, не прогадал.

Несмотря успехи, которые одерживают российские юниоры сейчас, впереди их ждет огромная и тяжелая работа. Пока они бегают довольно короткие гонки и участвуют на внутренних стартах, равных им нет, но международная карьера требует полной отдачи и опыта, который и приобретается на таких турнирах, как ЮОИ.