Российский биатлонист Семён Сучилов победил в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка IBU, который проходит в словакском Осрблье. Второе и третье места заполнили представители Норвегии — Сиверт Гутторм Баккен и Эндре Стрёмсхейм.

Сучилов преодолел 10 километров за 23.56, опередив ближайшего норвежца на 10,3 секунды. Вся тройка допустила по одному промаху.

Отметим, что российский ветеран Алексей Слепов стрелял без промахов, но пришел к финишу четвертым. Другие россияне выступили хуже. Кирилл Стрельцов без промахов стал седьмым. Василий Томшин с одной неудачей на огневом рубеже занял одиннадцатую строчку. Вадим Филимонов с двумя промахами стал тридцатым. Россиянин Ильназ Мухамедзянов не старт не выходил.

В пятницу, 17 января, в Осрблье также состоится женская спринтерская гонка.