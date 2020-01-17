Информация о том, что футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан находится на просмотре «Зенита» на сборе команды Сергея Семака в Катаре является верной. Ее подтвердил генеральный директор клуба Александр Медведев в разговоре с ABN.

Возможный новичок отправился в Катар, где проводит свой первый сбор «Зенит».

Напомним, что Исламхан находится в статусе свободного агента и может перейти в команду Семака бесплатно.

Отметим, что на данный момент Исламхан является легионером в РПЛ, однако недавно стало известно, что с июля 2020 года спортсмены из стран Евразийского экономического союза не будут попадать под лимит легионеров в российских турнирах. В ЕАЭС сейчас входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Кыргызстан.