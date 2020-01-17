Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин будет работать в Российском футбольном союзе. Нападающий таранного типа, чья карьера пришлась на нулевые годы, назначен на пост офицера по профилактие и борьбе с договорными матчами.

«Российский футбольный союз желает Дмитрию Булыкину успехов в работе в новой должности!» — напутствуют Булыкина сайт РФС.

Свою карьеру Булыкин начинал еще в 1995 году в «Локомотиве», но его пик пришелся на середину 2000-х. Булыкин завершил ее в 2014 году, а до этого поиграл в Европе в «Байере», «Андерлехте», «Фортуне», АДО Ден Хааг», «Аяксе» и «Твенте».

Последним клубом в карьере Булыкина была «Волга», которую он покинул в 2014 году. С 2017 года он является советником президента «Локомотива».