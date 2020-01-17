В чешском Нове Место стартует этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня, 18 января, состоятся две гонки свободным стилем с раздельного старта.

В 11:45 по московскому времени на старт выйдут женщины, они преодолеют дистанцию 10 километров. В 13:15 начнется мужская гонка, спортсмены пробегут 15 километров.

Ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе огласила состав команды, в которую вошли Александр Большунов и Наталья Непряева, пропустившие предыдущий этап. За мужскую команду также выступят Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Александр Бессмертных, Ермил Вокуев и Алексей Червоткин.

У женщин в состав попали Анна Жеребятьева, Нина Дуботолкина, Лидия Дуркина, Христина Мацокина и Екатерина Смирнова.

Сергей Устюгов, напомним, выступать в Чехии не будет: он восстанавливается после болезни и готовится к следующему этапу Кубка мира.