Новым капитаном английского «Манчестер Юнайтед» стал Гарри Магуайр. Об этом решении на пресс-конференции перед очередным матчем АПЛ рассказал главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер.

«Он вошел в наш коллектив и был лидером в команде. Меня это не удивило, но я был впечатлен его лидерскими способностями, поэтому Гарри продолжит носить повязку. Все в нем говорит мне, что он лидер», — отметил Сульшер.

Магуайр лишь полгода назад перешел в стан «Манчестер Юнайтед», перебравшись из «Лестера». Ранее капитаном МЮ был Эшли Янг, который близок к переходу в миланский «Интер».

Первым матче Магуайра в качестве капитана станет встреча против «Ливерпуля». Матч состоится в ближайшее воскресенье на «Энфилде» и начнется в 19.30 по московскому времени.