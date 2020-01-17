Спортсмены группы Ирины Жук и Александра Свинина всегда отличаются креативными, современными постановками и интересными образами. В этом году на взрослом уровне дебютировала еще одна яркая пара – Софья Шевченко и Игорь Еременко, которые блестяще провели прошлый сезон по юниорам, выиграв золото юниорского Финала Гран-при и бронзовые медали юниорского чемпионата мира в Загребе. В декабре фигуристы впервые в карьере выступили на Чемпионате России и с двумя отличными прокатами вошли в топ-6 танцевальных дуэтов по результатам турнира.

В Красноярске Соня и Игорь рассказали корреспонденту Nevasport о прошедшей половине сезона, о процессе создания костюмов к программам и о том, какой суперсилой хотели бы обладать.

– Для вас это первый Чемпионат России, расскажите о своих эмоциях после короткой программы, после произвольного танца?

Игорь: После короткой программы мы были очень довольны тем, как мы откатали. То есть мы выходили и с удовольствием все делали. Было в кайф. И, соответственно, довольны и тренеры наши, и мы сами. В произвольной программе было больше концентрации. То есть уже не настолько свободно катались, как хотелось бы, но в принципе все сделали.

Софья: Я думаю, что для первого Чемпионата России мы, в общем, справились. Рады результатам и тому, что наконец-таки получилось исполнить ритмический танец так, как мы задумывали: без оплошностей в технической части и «провалов» в эмоциональной. Наверное, в этом сезоне он еще не получался на соревнованиях, включая контрольные прокаты, так, чтобы выходить и кайфовать.

– В произвольном танце было видно, что вы наслаждаетесь тем, что вы делаете. Это ваш дебютный сезон по взрослым. Скажите, какие у вас ощущения, если в целом проследить всю линию стартов: этапы Гран-при, потом победа на Volvo Cup, сейчас Чемпионат России.

И.: Вы знаете, мы достаточно уверенно идем по сезону. Прошлый юниорский сезон дал достаточно хороший толчок для того, чтобы достойно войти в сезон мастеров спорта.

С.: Я, честно говоря, уже и забыла, что для нас это первый взрослый сезон. Это немного чувствовалось на контрольных прокатах и на первом этапе Гран-при в Америке. А потом уже вошли в темп, узнали некоторых ребят и, в общем-то, сейчас уже не чувствуется сильное отличие.

– Давайте перейдем к программам этого сезона. Летом в ритм-танце у вас была объявлена тема из «Великого Гэтсби», но потом вы заменили ее на композиции из «Бурлеска».

И.: В начале этого сезона мы поменяли ритм-танец. Обнаружилось, что «Великий Гэтсби» – это не музыкальный фильм, и мюзиклом не является. Мы решили не рисковать и сменили тему.

– Как вы с этим справились? Вам близки новые образы?

С.: Честно, сложновато было перекладывать программу с «Великого Гэтсби» на «Бурлеск», так как это два совершенно разных темперамента. Несмотря на то, что оба музыкальных произведения – квик-степ, истории и внутреннее наполнение этих танцев совершенно разные. Если «Гэтсби» – образ более лиричный, душевный, то здесь – это «love» и « sex», совершенно огненно. Мы много работали и продолжаем работать над точками, над четкостью движений, но при этом, чтобы все смотрелось органично, едино, чтобы не зажаться, доехать до конца программы раскрепощенно.

И.: К тому же темпоритм был совершенно другой по музыке. Приходилось очень долго выстраивать программу по ритму, шаги переделывали, но в принципе справились с этой задачей.

– А какие образы вы воплощаете в произвольной программе?

И.: В произвольном танце у нас так, можно сказать, исторически сложилось, что образы мы ловим в течение постановки: история находит нас, и мы вливаемся в эту историю. В этом году мы используем образы марионеток. Показываем, например, что у нас ниточки. Но внутри мы идем глубже и пытаемся всю программу сказать то, что общество очень сильно влияет на наше мнение, на наши мысли, на то, как мы думаем, и нужно мыслить шире. И мы пытаемся оборвать эти нитки, которые держат нас.

– Какой глубокий смысл вы вкладываете в программу.

С.: К сожалению, конечно, не сразу с первого движения это понятно. Наверное, только с нашими рассказами образ раскрывается в полной мере. Но мы работаем над его полным воплощением, чтобы зрители как можно больше проникались нашей задумкой. В танцах на льду каждый видит свое. В любой образ зритель вкладывает собственный смысл, отдушину. Тут важно – тронуло или нет. И если зацепило – это успех.

– Кто является постановщиком программ?

Соня и Игорь: Вся команда работает над программами. Ирина Владимировна ставит программы, Александр Васильевич много работает над музыкой: режет, склеивает ее. Хореограф Алена Игоревна Самарская чистит, добавляет руки, говорит, где вздохнуть, не вздохнуть. Мы сами тоже вкладываем туда образы. На этом команда не заканчивается. У нас есть тренеры по бальным танцам, акробаты для поддержек, также наш дорогой психолог Жанна Семак, тренер по ОФП, доктор. Команда у нас очень большая. Всем огромное спасибо, кто работает с нами.

– Нельзя не отметить ваши костюмы: и по юниорским сезонам, и в этом году они необычные. Кто создает идеи?

И.: Это, наверное, максимальный стресс для меня и для Сони, наверное, тоже.

С.: На самом деле, костюмы для произвольного танца этого сезона мы собирали в течение полугода, и я не преувеличиваю. Как только услышали музыку, еще и программы не было, сразу начали рисовать эскизы. То, что спортсмен показывает на льду, если это смотрится легко, – результат долгой и трудной работы.

Трехминутный танец весь состоит из нюансов. Для целостности образа каждая деталь очень важна. Костюмы – совершенно не исключение. К сожалению, эскиз зачастую сложно воплотить в жизнь и, тем более, перенести на лёд. Если костюм не производит впечатления и «не играет» на льду, конечно, все начинают переживать. Спасибо большое нашей портнихе за терпение и понимание. Мы приезжали к ней по ночам (другое время занято тренировками и учебой), обсуждали, спорили, уже даже кричали друг на друга. Когда, наконец-то, мы все собрали воедино, и я вышла в костюме на лёд, оказалось, что половина платья отваливается в движении, а это дедакшн (штраф – Прим. ред), снижение.

В итоге, мы почти полностью переделали костюм после первого старта. В общем, каждая часть образа, на самом деле, это все не случайно, все не просто так. Картина складывается именно из мелочей, даже включая прически и макияж.

– У вас уже есть какие-то идеи на следующий сезон? Там в короткой программе будут равенсбургский вальс и танцы народов мира.

С.: Пока совершенно об этом не думаем. Эти сначала выработать бы и выкатать бы.

– Расскажите о взаимоотношениях в вашей группе. По социальным сетям видно, что вы много времени проводите вместе.

И.: Я очень рад, у нас ребята все очень хорошие, все очень дружат, смеются постоянно, общаются. Атмосфера максимально теплая.

С.: Самое приятное и ценное то, что все по-настоящему, искренне желают добра. Мы поддерживаем друг друга на тренировках: всегда кричим, хлопаем. На соревнованиях то же самое. В этом году мы много раз ездили с Сашей и Ваней, это было здорово! Они нас поддерживали, а мы их. Думаю, это помогло выступить достойно. Вообще, работать в такой команде очень приятно. Именно в этой атмосфере рождаются творческие мысли и идеи. Можно сказать, нас так воспитывают тренеры. Посыл искренности, поддержки и добра идет от них. Мы это очень ценим.

– А если я попрошу вас описать ваших тренеров и партнеров по команде одним словом. Например, Ирина Жук?

С.: Экспрессия

И.: Огонь

– Александр Свинин

И.: Спокойствие или рассудительность

С.: Рассудительность, равновесие

– Саша с Ваней

С.: Как же их описать одним словом? Думаю, что близнецы. Они как одно целое, их невозможно рассоединить. Мы этому не только умиляемся, но и берем пример. Правда, они всегда есть друг у друга. Это единый механизм. Наверное, вот такие они сиамские близнецы. (улыбается)

– Интересные ассоциации получились. Расскажите теперь о себе. Где вы учитесь?

С.: Я учусь в школе, готовлюсь к ЕГЭ.

– Уже есть идеи насчет выбора университета?

С.: Я думаю по поводу ГИТИСа. Вообще, я бы очень хотела поступить на режиссерский или актерский факультет. Однако понимаю, что этому нужно уделять ровно столько же времени, сколько и фигурному катанию. Это вряд ли может быть дополнительной сферой деятельности. Этим нужно проникаться, в этом надо жить.

– А чем вы занимаетесь в выходные дни, когда у вас нет тренировок?

С.: Я учусь, провожу время с близкими людьми, друзьями.

И.: Я тоже учусь в принципе. Английский сейчас подтягиваю. Хочу его довести до нормального уровня и потом начать учить второй язык. Ну, получается, третий, если считать русский.

– Если бы вы не были фигуристами, в какой бы сфере вы могли себя представить?

И.: Ой (смеется). Вообще я безумно тяготею к архитектуре и дизайну, искусству. Меня в детстве максимально водили по всяким кружкам, я очень много рисовал. Но также я обожаю танцы и диджитал в сфере маркетинга, сейчас мне очень интересно это направление.

С.: Предполагаю, что стала бы либо архитектором, либо дизайнером. В детстве серьезно об этом думала. Я не просто рисовала, даже ходила в архитектурную школу. На самом деле, удивительно, что у нас с Игорем так все совместилось, кто бы мог подумать! Я даже поступила в начальные классы и была там успешной ученицей. Однако пришлось закончить из-за нехватки времени и сил. Занятия проходили в воскресенье, в 9 утра. Пожалуй, нет. (смеется) Единственный выходной. Еще в детстве занималась плаванием, тренеры говорили, что я там тоже была довольно-таки успешна.

– Последний вопрос. Если бы у вас была возможность иметь суперсилу, какую бы вы выбрали?

С.: Какие сложные и интересные вопросы! На самом деле, я люблю порассуждать, пофилософствовать. Здесь надо подумать.

И.: Я в детстве фанател от мультика «Легенда об Аанге». Мне нравится управление стихией.

С.: И какой бы ты стихией управлял?

И.: Сразу всеми (смеется)

С.: Я бы хотела … Я не могу назвать это суперсилой, потому что знаю, что это возможно, есть такие люди. Я бы очень хотела быть, наверное, одним целым с природой, уметь медитировать и входить в гармонию любви нашей необъятной планеты. Правда, я очень люблю природу, люблю проводить время наедине с собой. Хотела бы иметь источник энергии, наверное, такой природной. Ну, и, конечно, ничего не бояться было бы отлично. (улыбается).

Автор текста: Екатерина Юшкова