Российский биатлонист Семен Сучилов прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка IBU в спринте. Спортсмен впервые выиграл гонку на таком уровне.

«Я всегда был рядом, занимая четвертые и пятые места. Но сегодня я наконец-то первый, поэтому теперь я действительно счастлив и хочу поблагодарить всех, кто мне помог», — сказал Сучилов, слова которого приводит пресс-служба IBU в «Твиттере».

🇷🇺S.Suchilov, "It is my first personal win; I was always close, taking 4th and 5th places. But today I am finally first, so now I am really happy and want to thank everyone who helped me."

