Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал, что считает основной проблемой в игре. По его мнению, среди ныненших гроссмейстеров не выдающихся личностей.

По словам Карпова, главная проблема — это что чемпионы мира помельчали. Раньше чемпионами были выдающиеся люди — Стейниц, Ласкер, Капабланка, Алехин. Это эпоха, шахматные глыбы и большие индивидуальности.

«Я не ставлю под сомнение титул Карлсена — он настоящий чемпион, но он не смотрится как явно выдающийся человек. А его оппоненты и подавно», — приводит слова Карпова «АиФ».

Карпов считает, что дело в образовании. Сегодня в шахматах, по его словам, взят американский подход — специалист узкого профиля. Карпов же против этого — нужно развивать свой интеллект. Нужны разносторонние знание — Карпов согласен с Ботвинником. Причина — если ты закроешь себя в шахматах, то первая же неудача обернется срывом.