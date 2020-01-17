В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону стартовала женская эстафетная гонка.

Сборная России выставила на гонку относительно экспериментальный состав. На первом этапе выступит приехавшая с Кубка IBU Евгения Павлова, второй этап будет бежать Ирина Старых, третий побежит Кристина Резцова, а завершать эстафету будет Екатерина Юрлова-Перхт.

Тренерским штабом было принято решение дать тайм-аут Ларисе Куклиной и Светлане Мироновой, они неудачно выступили в спринте на этапе в Рупольдинге.

Завтра, 18 января, в Рупольдинге пройдет мужская эстафетная гонка. Начало назначено на 16:15 по московскому времени. В воскресенье, 19 января, мужчины и женщины примут участие в гонках преследования.