«Зенит» близок к тому, чтобы пристроить аргентинского полузащитника «Матиаса Краневиттера». В данный момент команда ведет переговоры с мексиканским «Монтеррей». Об этом у себя в твиттер сообщил мексиканский журналист Диего Медина.

Идет активная стадия переговоров и о сделке может быть сообщено в ближайшее время. Сумма трансфера оценивается в семь миллионов евро.

Отметим, что Краневиттер уже давно не проходит в первую обойму выбора Сергея Семака. На его позиции выступает колумбийский опорник Вильмар Барриос. С ближайшего лета в России вводится новый лимит на легионеров (8+17), при такой схеме держать игрока на лавке не представляется возможным.

Напомним, что Краневиттер не полетел с «Зенитом» на первый предсезонный сбор в Катар.