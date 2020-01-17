Президент бойцовского промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал возможность ирландского бойца Конора Макгрегора в будущем драться за титул чемпиона UFC.

Слова Уайта цитирует портал ММА Fighting. Глава промоушена отметил, что Макгрегор получит то, чего ждал и просил. «Он жаждет реванша с Хабибом, я думаю, это не такой уж большой секрет», — отметил Уайт, добавив, что следующий бой Конора станет величайшим шоу в истории UFC.

«Если он выиграет в эти выходные, то получит шанс на титульный бой», — отметил Уайт, добавив, что бой Серроне и Макгрегора побьет рекорд по количеству продаж платных трансляций.

Напомним, возвращение Конора Макгрегора в октагон запланировано на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе 18 января, в соперники ирландцу попал Дональд Серроне.